اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «شهود النصر».. حكايات يرويها «أبطال فوق السبعين»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

القليوبية التنمية فى كل شبر

100 مليار جنيه تكلفة المشروعات فى المحافظة

الطرق: «بنها - شبرا الحر» يربط المحافظة بالقاهرة ورصف وإعادة تأهيل 9 طرق بـ210 ملايين جنيه

العشوائيات أصبحت من الماضى: التطوير شمل 3 مدن.. وتسكين 90 أسرة فى 7 عمارات بـ«بهتيم»

«الصحة»: 35 مشروعاً لتطوير المنظومة.. و«100 مليون صحة» تنقذ آلاف المواطنين من فيروس «سى»

«السيسى»: يجب الحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطينى

مصر وسلطنة عمان تؤكدان ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

جميلة إسماعيل تتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة

«الوطنية»: إغلاق باب التقديم لتوقيع الكشف الطبى.. وفتح «تظلمات إعادة الفحص»

من الصعيد إلى بحرى.. «الوطن» توثق ذكريات وقصص وأحداث نصر أكتوبر المجيد على لسان جنود الجبهة

«شهود النصر».. حكايات يرويها «أبطال فوق السبعين»

«محمد»: شاهدت معجزة العبور.. وسجدنا على البر الشرقى للقناة.. كانت ساعة رضا من الله

«عبدالله»: رأيت أسرى إسرائيل وهم يرتدون «البيجامات المحلاوى» فعرفت أننا انتصرنا

«يسرى ومحمد وعبدالكريم».. 3 أشقاء على الجبهة: «كنا مُصرِّين على تحرير أرضنا»

«رضا» استُدعى للاحتياط لحماية السد العالى: لم أنس لحظة إعلان العبور.. و«دسوقى»: أنهينا أسطورة العدو الوهمية

استمرار القصف الإسرائيلى لـ«غزة».. وعدد الشهداء يصل إلى 1055 فلسطينياً

انقطاع التيار الكهربائى عن القطاع.. والاحتلال يستهدف جنوب لبنان رداً على هجوم «حزب الله»

عروس الصعيد تتجمل

مشروعات فى مدن المنيا و23 مليار جنيه لتنمية وتطوير القرى

«حياة كريمة» تخدم 2.9 مليون.. وتطوير 4 مناطق سياحية

الصفحة الثانية

100 مليار جنيه مخصصات لـ«النقل والإسكان والصحة».. و«حياة كريمة» فى شبين القناطر

«القليوبية» مشروعات «البنية التحتية والتطوير» تغيّر وجه المحافظة

الطرق.. من مصائد الموت إلى شرايين تنمية وتسهيل الحركة المرورية

«بنها - شبرا الحُر» يصل القليوبية بالقاهرة فى 20 دقيقة.. ورصف وإعادة تأهيل 9 طرق بـ210 ملايين جنيه.. و«جمال»: طرق جديدة وتطوير الميادين أهم الإنجازات

الأهالى والمستثمرون: التطوير كان حلمنا منذ سنين.. وسهّل نقل البضائع والأفراد

«خالد»: معاناة الطريق الزراعى انتهت و«عاطف»: أزمات «الدائرى» اختفت

منطقة «بنها».. ساحة للاستثمار والتصنيع وتوفير آلاف فرص العمل ودفع عجلة التنمية

مدير المنطقة: نسبة الإشغال لدينا 100% .. وننسق مع المستثمرين والمحافظة لتنظيم معارض غذائية

الصفحة الثالثة

العشوائيات أصبحت من «الماضى».. التطوير شمل 3 مدن بـ2 مليار جنيه

انطلاق «أهالينا» لتطوير عشش البكرى بشبرا وتحويلها إلى مجمع سكنى .. و«رجب»: المحافظة حظيت بـ6 مشروعات.. وتسكين 90 أسرة فى 7 عمارات «ببهتيم»

المستفيدون: مبادرة «سكن كريم»غيّرت حياتنا.. وكنا عايشين تحت الأرض

«الصحة».. 35 مشروعاً لتطوير المنظومة ومستشفيات جديدة فى «الخصوص وبهتيم»

«عبدالحليم»: تطوير المنزل بالكامل دون اقتطاع أى جزء منه

«100 مليون صحة» تنقذ الآلاف من «فيروس سى».. و10 مشروعات صحية جديدة

د. محمود الصبروط: تطوير مراكز الشباب يسهم فى احتضان الأجيال الجديدة وبناء وعيها وتحصينها ضد التطرف

وكيل «الشباب»: مشروعات كبرى للتوسع فى الملاعب الخماسية وتطوير مراكز الشباب وننفذ استراتيجية لاكتشاف المواهب وتأهيلها للوصول إلى منصات التتويج العالمية

نشجع المرأة على المشاركة فى أنشطة المراكز الرياضية على يد مدربات متخصصات

الصفحة الرابعة

«المنيا».. مشروعات بالمدن و23 ملياراً للريف و2٫9 مليون مستفيد من «حياة كريمة»

الأهالى: «العشش» تحولت إلى «روضة».. ومعاناة «50 سنة عشوائيات» انتهت

«السيد»: كنت فى غرفة 15 متراً وحالياً عندى شقة.. و«مخلوف»: كل المستفيدين تسلموا وحداتهم.. و«صبحى»: عشش محفوظ تحولت إلى «روضة» حقيقية

الصفحة الخامسة

«شهود النصر» حكايات يرويها «أبطال فوق السبعين»

من الصعيد إلى بحرى.. «الوطن» تُوثِّق ذكريات وقصص وأحداث نصر أكتوبر المجيد على لسان جنود الجبهة

كل أهالى الحى تجمعوا حول الراديو لسماع بيانات الجيش

ذكرى أكتوبر بتفكرنى بأرض المعركة.. والنصر فتح نفس الجنود على الأكل

«أسامة» شاهد على فرحة أهالى «الحسين» بالنصر: «وزّعنا الشربات»

«محفوظ»: «قضيت 10 سنوات من عمرى فى الجيش.. وكنا هنموت ونحارب»

الصفحة السادسة

ودّع صديق عمره أمام عينيه: اتسحّرنا فى طبق واحد واستشهد جنبى وكتفى كان فى كتفه

3 من أسرة واحدة على الجبهة.. «يسرى» حارب مع شقيقيه «محمد وعبدالكريم»

الله كتب النصر لهذا الجيل.. وكانت عقيدتنا النصر أو الشهادة

الكثبان الرملية تعجز الإبل عن الحركة عليها والجنود كانوا يركضون عليها بسرعة

ذكريات النصر تجدد شباب «صالح»: «عشت عمرى كله مرفوع الراس»

«محمد»: سجدنا على البر الشرقى للقناة.. وشُفت معجزة العبور بعينى

صاحب الـ72 عاماً: «اللى شاف غير اللى سمع.. والأجيال الشابة ورثت حب بلدنا»

«توفيق» عاش احتفالات «رمسيس» بالحرب: «عملنا زفة»

قضيت عاماً كاملاً لا أعرف شيئاً عن أبنائى وزوجتى.. وفرحة النصر غلبت مرارة الغربة

ابن «الفرافرة» كنا نتجمع فى دوار العمدة لسماع الراديو ومعرفة الأخبار

«رضا» استُدعى للاحتياط: لم أنسَ لحظة إعلان العبور

«أسعد» عن مظاهر احتفالات النصر: «أغانى بدوية وأضاحى»

الصفحة السابعة

مدرس الرياضيات: كنا يداً واحدة ولم يبخل مصرى بأى مساعدة.. والأهالى خصصوا سياراتهم لخدمة جيشنا العظيم

«نبيل»: الحكومة أجَّلت الدراسة بعد إعلان الحرب فانضممت لصفوف قوات الدفاع الشعبى بالقليوبية

ابن أسيوط: «الشهيد عاطف السادات كان من أشد الضباط تحمساً للحرب»

ابن «مصر الجديدة» عبَّر عن فخره بقصيدة: «جاء وعد الله بقهر الأعداء»

«عفيفى»: «مشاعرنا كانت مفعمة بالعزة والكرامة.. والبسمة رجعت لنا تانى»

«دسوقى»: أكتوبر 73 لا يُنسى وأنهينا الأسطورة الوهمية

شاركت فى تجهيز معدات الحرب فى عمر 22 عاماً.. وانقطعت أخبارى تماماً حتى انتهاء الحرب

«عبدالعاطى»: فرحت مرتين.. مرة بالنصر والثانية بزواجى

شاهد عيان: حسينا إن الأسفلت بيضحك ومبتسم بسبب انتصار مصر

ابن «القليوبية»: السعادة غمرت قريتنا.. وتملكنا شعور الدهشة «ماصدقناش اللى حصل»

«عبدالله»: شفت أسرى إسرائيليين بعينى وهمّا لابسين بيجامات محلاوى

«إبراهيم» يستدعى ذكريات إذاعة بيان العبور: أعظم خبر فى حياتى

الصفحة الثامنة

«الوطن» تحتفل بالفتاة فى يومها العالمى بـ«مجلس تحرير كامل»

الحكاية فيها «هــنَّ»

فاطمة سليم.. أصغر نائبة فى البرلمان المصرى

إسراء البابلى.. أول طبيبة أسنان فاقدة للسمع تُمنح درجة الماجستير

«الأوّلة» بنت

رنا حامد.. أول دكتورة أدب إنجليزى كفيفة

هنا جودة.. أيقونة تنس الطاولة

سارة سمير الرباعة الذهبية

فرح الديبانى.. أول مغنية مصرية فى «أوبرا باريس»