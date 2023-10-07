هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح أبرز المشاركين في مهرجان الموسيقى العربية

اعتمدت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، بشكل نهائي، تواجد الثلاثي هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح، ضمن جدول حفلات الدورة الجديدة المقرر انطلاقها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

حسين الجسمي يقترب من المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، كما اقترب أسماء عربية من الظهور في الدورة الجديدة من بينها فنان العرب محمد عبده، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، بالإضافة لإقامة ليالي عربية ضمن المهرجان منها ليلة سعودية وأخرى قطرية.

المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

من المقرر تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر الاثنين، تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي يديرها المايسترو هاني فرحات وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.