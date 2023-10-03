هاني شاكر: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة النجاح

أعلن الفنان هاني شاكر، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لولاية انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققها طيلة السنوات الماضية.

وقال هاني شاكر لـ«الوطن»، إنّه يؤيد وبشدة انتخاب الرئيس السيسي، مؤكدا أنّ البلاد شهدت تطورا كبيرا بدعم المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة، بمجرد إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية، والاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.