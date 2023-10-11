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«الصحة الفلسطينية» تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100

كتب:

عمرو حسني
09:04 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
طوفان الأقصى

طوفان الأقصى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100 شخص، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، غدا، لإعلان حالة الحرب على غزة، أمام مجلس الوزراء، بحسب خبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 11 شخصا من موظفيها في غزة، خلال هجمات العدوان الإسرائيلي.

طوفان الأقصى

وبدأت الفصائل الفلسطينية في ساعة مبكرة من السبت الماضي، السابع من أكتوبر، تنفيذ عملية طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب التصعيد المستمر من قبل إسرائيل.

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