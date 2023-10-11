«أونروا» تعلن استشهاد 9 موظفين بالأمم المتحدة منذ بداية «طوفان الأقصى»

بعد مرور نحو 5 أيام على انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن استشهاد تسعة من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء.

اليوم الخامس لعملية «طوفان الأقصى»

واتهم وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد الشلالدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك المواثيق الدولية من خلال منع إمدادات الغذاء عن قطاع غزة، وذلك عقب طوفان الأقصى، وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية عنصرية متطرفة وتواصل ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وفي مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية»، دعا وزير العدل الفلسطيني إلى عقد جلسة طارئة للدول الأطراف في اتفاقية جنيف، بهدف إجبار إسرائيل على احترام بنود الاتفاقية والالتزام بالقانون الدولي، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

موقف أمريكا واضح بدعم كامل لإسرائيل

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية، أشار الوزير الفلسطيني إلى أن الموقف الأمريكي واضح ويتمثل في دعم كامل لإسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف أن هذا الموقف ليس مفاجئا في ضوء السياسة الخارجية الأمريكية، وأن واشنطن هي السبب الرئيسي وراء ضعف وتهميش هيئة الأمم المتحدة، نظراً للدعم اللا متناهي الذي تقدمه لإسرائيل.

وتحدث عن التحركات العربية لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحرب المعلنة على قطاع غزة ليست قضية إنسانية، ولكنها قضية سياسية ومطلوب من الدول العربية هو الحد الأدني من التضامن ليس فقط الإدانات والشجب.