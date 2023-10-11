باحث: مصر رفضت مشروع «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء بعهد مبارك

شرح شادي محسن، باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خطة جيورا آيلاند لتوطين سكان غزة في سيناء، موضحًا أن رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي سابقا جيورا آيلاند، قدم مقترحا لضم جزء من رفح حتى العريش بطول 24 كم، على ساحل شمال سيناء، وعرض 20 كم، ليكون الإجمالي 720 كم، إن تمت إضافة مساحة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع ظهر في نوفمبر 2000.

المشروع يستهدف زيادة مساحة قطاع غزة

أضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المشروع يستهدف زيادة مساحة قطاع غزة وتحويلها إلى دولة مقابل أن تستغني مصر عن جزء من أرضها مع حصول مصر على جائزة استراتيجية بربطها بريا مع المملكة الأردنية من ناحية الجنوب، لكن مصر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رفض تماما هذا الأمر».

مصر تنزع فتيل أزمات

وتابع: «مثلما مصر تنزع فتيل أزمات فإنها تنزع فتيل مخططات خبيثة تُحاك ضدها لجر السيادة المصرية وأجزاء كبيرة جدا من سيناء وضمها إلى قطاع غزة لتحويل غزة إلى دولة في حين تتحول الضفة الغربية إلى حكم ذاتي، وبذلك تنتهي القضية الفلسطينية».