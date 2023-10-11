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إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة 30 ألف معلم مساعد في 7 محافظات

كتب:

ماهر هنداوي
09:06 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، منذ قليل، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر لينك بوابة الوظائف الحكومية التالي:

  https://jobs.caoa.gov.eg/

وجدد الجهاز، في بيان، تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كل أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

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