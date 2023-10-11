«القليوبية» التنمية في كل شبر.. مشروعات البنية التحتية والتطوير تغيّر وجه المحافظة (ملف خاص)

حظيت محافظة القليوبية، خلال الـ10 سنوات الماضية، بقدر كبير من اهتمام القيادة السياسية والحكومة، وجرى دعم المحافظة بعدد كبير من المشروعات القومية، بمشروعات بلغت تكلفتها قرابة 100 مليار جنيه من خطة الدولة الاستثمارية فى كافة المجالات، وذلك ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.

وحققت المشروعات التى جرى تنفيذها نقلة نوعية فى البنية التحتية والخدمات للمواطنين، خاصة فى مجالات الطرق والعشوائيات، حيث حظيت القليوبية بـ2 من أهم وأول الطرق الحرة فى مصر هما «شبرا - بنها» و«بنها - المنصورة» اللذان يعتبران أبرز شرايين التنمية بالمحافظة بما يقدمانه من سهولة فى نقل الأفراد والبضائع وتسهيل التنقل بين المحافظات، نظراً لموقع المحافظة فى مدخل القاهرة وكونها البوابة الرئيسية للقاهرة من ناحية الوجه البحرى.

وفى قطاع تطوير العشوائيات تخلصت المحافظة من 11 منطقة عشوائية فى شبرا والخصوص كانت تمثل قنابل موقوتة، كما نجحت مشروعات الدولة بالقليوبية فى إشاعة الرضا بين المواطنين الذين استفادوا بشكل مباشر من مشروعات الطرق والصحة ومياه الشرب والمشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن الدعم المقدم للأهالى فى المبادرات الصحية وغيرها من مبادرات دعم الفئات الأكثر احتياجاً وقوافل المساعدات والقوافل الطبية، وقوافل مبادرة «حياة كريمة». «الوطن» تقدم هنا إطلالة على إنجازات 10 سنوات للدولة فى محافظة القليوبية، وتستمع من المسئولين عن رحلة تحقيق تلك الإنجازات على أرض الواقع، وكذلك نستمع من المستفيدين للحياة الجديدة التى باتوا يعيشونها فى ظل خدمات لم تكن متوفرة منذ سنوات طويلة.