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باحثة بالمركز المصري للفكر: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل صريح وممنهج

كتب:

مريم جاد
08:12 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
هبة شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

هبة شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قالت هبة شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه خلال الأيام الماضية، ارتكبت إسرائيل جرائم حرب بشكل صريح وممنهج، تحت إدارة حكومة شديدة التطرف، وسط صمت عالمي تام.

كارثة إنسانية أخرى في غزة

وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك كارثة إنسانية أخرى في غزة، قد تتسبب في موت المصابين أو المحتاجين للرعاية بسبب نقص الوقود، وقد يتحول مستشفى دار الشفاء إلى مقبرة جماعية.

حكومة إسرائيل المتطرفة تحاول توصيل سكان غزة

وتابعت أن حكومة إسرائيل المتطرفة تحاول توصيل سكان غزة إلى حالة إنهاك كامل، قبل بدء تنفيذ سيناريوهات الاجتياح وتهجير السكان.

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