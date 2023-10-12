«الزراعة»: حصاد 232 ألف فدان أرز في كفر الشيخ

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن موسم حصاد الأرز الشعير المنزرع في حقول كفر للشيخ 2023، مستمر الحصاد به على مدار شهر ونصف، مشيراً إلى أن المساحة التي تم حصادها حتى أمس الأربعاء، قد بلغت بنحو 232 ألف فدان من الأرز الشعير.

موسم حصاد الأرز الشعير بكفر الشيخ

وأوضح «ناجح »، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موسم حصاد الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ 2023، قد حقق إنتاجية ممتازة للغاية، والتي بلغت إنتاجية ما تم حصاده حتى الأربعاء بنحو 810 أطنان من الأرز الشعير، وذلك على نطاق المنزرع في ربوع كفر الشيخ.

%42 من الأرز الشعير ينتج من كفر الشيخ

وأشار إلى أن المساحات المنزرعة من الأرز الشعير بكفر الشيخ، قد بلغت بواقع 388 ألف فدان أرز، مؤكداً أن المحافظة تنتج 42%، من مساحات الأرز المنزرعة في محافظات مصر من عام 2023، وهي ما يجعلها رائدة في زراعته على مدار سنوات في زراعة هذا المحصول الاستيراتجى.