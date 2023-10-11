جامعة كفر الشيخ تكرم الحاصلين على الدورة التدريبية في جائزة التميز الحكومي

كرّمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المتدربين الذين اُختيروا من الجهاز الإداري بالجامعة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وطبقا للمعايير التي وضعتها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم شرف الدين استشاري التدريب وتوكيد الجودة لجوائز التميز المؤسسي، والدكتور إسراء حسن، مسؤول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

جائزة التميز الحكومي

ونظمت جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام ، للمقيمين لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن هذه الدورة تأتى في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة ولقد ظهر جليا دور وزارة التخطيط وحرص الدولة المصرية على التميز، وهو حدث محفز للجهاز الإدارى بالدولة المصرية وملهم للعاملين به وملىء بالطاقة والإيجابية، فالنجاح هو الذى يجعلنا نستمر في العمل ومواجهة التحديات.

نشر ثقافة التميز

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الجامعة ستعمل خلال الفترة القادمة على نشر ثقافة التميز على مستوى الأفراد والقطاعات المختلفة، مؤكداً علي استمرار مسيرة التميز داخل الجامعة وتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين بالجامعة، مضيفاً إلي أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفا أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدًا أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

التدريب المستمر عنوان النجاح

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفة أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، مؤكدة أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

في سياق آخر، استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة وتفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وللوقوف على الإمكانات المادية والبشرية لبرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة.