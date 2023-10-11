أسعار الأرز الشعير اليوم.. «عريض الحبة» ينخفض بـ100 جنيه

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت تراجعًا جديدًا بواقع 100 جنيه للطن عريض الحبة، و50 جنيها لرفيع الحبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأشار «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم قد سجلت تراجعا، وجاءت كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير اليوم واسع الحبة 14 ألفًا و900 جنيه، بتراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

- بينما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم ضيق الحبة 13 ألفًا و950 جنيها، بتراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وأضاف أن أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء قد شهدت وفرة ممتازة للغاية من حيث الأرز الشعير المعروض منها، سواء داخل الأسواق العامة أو المتاجر والمحلات على نطاق محافظات الوجهين البحري والقبلي، مشيرًا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ ينتهيان من حيث المساحات المنزرعة من الأرز الشعير بنحو 82%، وذلك على مستوى المنزرع في محافظات الجمهورية من المحصول من العام الحالي 2023.