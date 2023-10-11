طرق القليوبية.. من مصائد الموت إلى شرايين تنمية وتسهيل الحركة المرورية

أولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماماً خاصاً بتأهيل الطرق والتطوير الحضارى بكل أنحاء محافظة القليوبية، لتتحول تلك الطرق التى كان أغلبها مصائد للموت إلى شرايين للتنمية، وذلك باعتمادات من الخطة الاستثمارية بالمحافظة ومن خارجها، وشهدت مشروعات الطرق تطوراً خلال الفترة الماضية تضمنت رصف وإعادة تأهيل 9 طرق من خلال خطة وزارة التنمية المحلية بقيمة 210 ملايين جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق.

ويأتى فى مقدمة مشروعات تطوير الطرق، طريق قليوب - شبين القناطر بطول 14كم «ثلاثة قطاعات»، وطريق «خط 13» من بلتان حتى الشرفا بالرياح التوفيقى بطول 15كم، وطريق خط 12 من مفارق أجهور حتى أجهور الصغرى بطول 8كم، وطريق مدخل ومخرج مدينة بنها بداية من طريق مصر - الإسكندرية الزراعى بجوار كوبرى الزقازيق بطول 1كم، وطريق الكورنيش باتجاه قرية الرملة بداية من نزلة العاصمى حتى نهاية حدود مدينة بنها مع الوحدة القروية بطلحة مع تطوير الأرصفة بطول 1كم ورصف شارع أحمد عرابى فى المسافة من أم بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 3كم ومشروع رصف طريق ميت نما فى المسافة من كوبرى الشرقاوية حتى الطريق الدائرى (مرحلة ثانية) بطول 1.5كم ومشروع تطوير ورصف شارع البطل عبدالعزيز من نادى الخانكة بامتداد شارع الجمهورية حتى موقف الأوتوبيس بالقلج ومشروع تطوير ورصف نفق الشموت حتى الكنيسة ببنها ومشروع تطوير فريد ندا ببنها وتأهيل 5 حدائق.

«بنها - شبرا الحُر» يصل القليوبية بالقاهرة فى 20 دقيقة

«أنهى معاناة المسافرين وقلّص المسافة بين القليوبية والقاهرة فى 20 دقيقة» بهذه العبارة وصف عدد من الأهالى محور شبرا/ بنها الحر الجديد أحد أهم إنجازات 10 سنوات فى القليوبية، الذى يعد شرياناً حيوياً أنقذ المسافرين بين الوجه البحرى والقاهرة والعكس من زحام الطريق الزراعى واختصار الرحلة من ساعتين لـ20 دقيقة فقط فى سهولة ويسر.

ويعد الطريق الحر «شبرا - بنها» من أهم إنجازات الطرق فى الجمهورية الجديدة فهو محور مرورى بطول 11كم، تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير منطقة شرق القاهرة، ويعد شرياناً حيوياً يربط منطقة مسطرد بالطرق الرئيسية شرق وغرب الجمهورية، حيث تم ربطه بكلٍ من طريق القاهرة - السويس وطريق القاهرة - الإسماعيلية وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى والزراعى.

وعلى غرار الطريق الحر بنها شبرا شهدت القليوبية مشروعاً جديداً هو إنشاء الطريق الحر «بنها المنصورة دمياط» الذى جرى تشغيل المرحلة الأولى منه من بنها إلى كفر شكر شرق الرياح التوفيقى خلال الأيام الماضية. ويمتد المشروع بطول 73كم ويربط الطريق مدينة بنها عاصمة القليوبية بمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية، كما يرتبط الطريق بالدائرى الإقليمى وطريق القاهرة إسكندرية الزراعى بتكلفة 11 مليار جنيه.

«جمال»: طرق جديدة وتطوير الميادين أهم الإنجازات

قالت حنان جمال، مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية لـ«الوطن»، إن محافظة القليوبية شهدت تطويراً كبيراً فى قطاع الطرق، حيث شملت أعمال تطوير الطرق والميادين والتنسيق الحضارى بالمدن تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها بتمويل من الخطة العاجلة للجهاز المركزى للتعمير على مرحلتين، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 57 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارٍ تنفيذ الثانية.

وأضافت لـ«الوطن» أن خطة تطوير الطرق الرئيسية بالمحافظة شملت رصف وتطوير طريق الحادثة - أبوالغيط، وتغطية ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تغطية ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية من الطريق الدائرى حتى مدخل قرية أبوالغيط، لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية كطريق بديل مما سهل حركة المرور على المواطنين.

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مدخل بنها الجنوبى ميدان مفارق الزقازيق الجديد طريق كوبرى المصنع الحربى، وتنفيذ ممشى الناحية الشرقية للرياح التوفيقى فى الطريق الذى تم تنفيذه بطول 1.5 كيلومتر تقريباً من كوبرى المصنع الحربى حتى كوبرى الطريق الزراعى.

وأشارت مدير مديرة الطرق بالقليوبية إلى أن تطوير ميادين القليوبية من أهم ملامح إنجازات محافظة القليوبية فى مجال الطرق خلال السنوات الماضية، حيث جرى تطوير ميادين كامليا ومحطة بنها ووابور الثلج وشارع الاستاد فى بنها وميدان العاشر من رمضان بقليوب.

أكدت مدير مديرية الطرق أن تشغيل المرحلة الأولى للطريق من بنها إلى كفر شكر اتجاه واحد إجبارى ومنع السير عكس الاتجاه بالطريق جاء إنقاذاً لأرواح الأهالى التى شهدت خلال مرحلة التشطيبات النهائية استعداداً للتشغيل عدداً من الحوادث المرورية التى راح ضحيتها العشرات من المتوفين والمصابين.

ولفتت مدير مديرية الطرق إلى أن مشروع الطريق الحر الجديد بنها المنصورة حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 140كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا هى محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ، حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات وهى بنها والمنصورة ودمياط.