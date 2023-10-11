أستاذ علوم سياسية: دعوات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء قديمة ومرفوضة

أكد الدكتور أسامة مخيمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أن الدعوات الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والنزوح إلى سيناء كوطن بديل أو إقامة بشكل مؤقت، ليست وليدة اللحظة أو وليدة الأحداث الجارية في الأراضي المحتلة، وهي دعوات قدمية لحل القضية الفلسطينية على حساب مصر.

ونوه إلى أن غزة تعتبر من أكبر الأماكن في العالم، من حيث الكثافة السكانية، رغم ضيق مساحتها: «وهنا الدعوات بتهجيرهم إلى سيناء باعتبار أن سيناء أرض مجاورة وخالية نسبياً من السكان أو لا يوجد بها كثافة سكانية عالية».

وقال الدكتور أسامة مخيمر، لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية كانت متيقظة لهذه الأحلام والخطط، لذا عملت على تطهير سيناء من الإرهاب، وإحداث تنمية في مختلف القطاعات بها، مؤكداً الرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وتمسكه بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة.

أوضح أن ما تقوم به إسرائيل حالياً في قطاع غزة من أعمال عنف وتجاوزات وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني مخالف لكل الأعراف الدولية، وما قامت به حماس خلال الأيام القليلة الماضية ناتج من هذه التراكمات والأعمال الإجرامية.

وقال: «ألقي اللوم على السياسات المتطرفة من الحكومة الإسرائيلية»، مؤكداً أن العنف وصل إلى حد قطع المياه وانتشار الجوع في غزة، موضحاً أن الحل لا يمكن أن يكون في إبادة الشعب الفلسطيني.