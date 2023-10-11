خالد داود: نرفض مخططات الاحتلال المشبوهة الهادفة لتهجير سكان غزة إلى سيناء

قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والمتحدث الإعلامي للحركة المدنية، إن كل الحركة ترفض بشكل قاطع المخططات المشبوهة التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير سكان غزة إلى سيناء، من أجل منع تحقيق المطلب المشروع للفلسطينيين، وهو إقامة دولتهم المستقلة على كل الأراضي التي جرى احتلالها عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف «داود» في بيان له منذ قليل، أنه يثق بشكل كامل أن الشعب الفلسطيني سيرفض التهجير القسري، وسيصمد على أرضه.

ودعا المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني المجتمع الدولي المنحاز للكيان الصهيوني، لإدراك أن مثل هذه المخططات الصهيونية، لن تؤدي سوى إلى إشعال المنطقة بأكملها، في وقت لدينا ما يكفي ويزيد من الأزمات الإقليمية والدولية.

وطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تدرك أن أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال لا يمكن أن تبرر ما يقوم به الجيش الصهيوني من عملية إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن تجاهل الغرب لمقتل مئات الفلسطينيين في عمليات القصف المتواصلة ضد المدنيين في غزة، منذ 7 أكتوبر عنصرية فاضحة ومرفوضة.