أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطيني سيتصدى لمحاولات تهجيره من أرضه

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدعوات الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مروفضة من الشعب الفلسطيني نفسه، مؤكداً أنه جرى تهجيرهم مرة من قبل، ولن يقبلوا بأي تهجير مرة أخرى.

أضاف الدكتور إكرام بدر الدين، لـ«الوطن»، أن مصر لا تفرط في أمنها القومي، والأمن القومي المصري يرتبط بأمن فلسطين، موضحاً أن مصر تسعى لإيجاد السبل لحل الأزمة التي استمرت لفترات طويلة.

أكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر عملت على إيجاد حل سياسي يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وفق ما نصت عليه القوانين والمعاهدات الدولية، وهذا يجنب المنطقة تداعيات خطيرة للحرب.

ونوه إلى أن موقف مصر ثابت وتكرر في أزمات سابقة، وهو تحقيق هدنة مؤقتة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتبادل الآراء مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.