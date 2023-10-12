نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بدمياط.. تصل إلى 100% ببعض القطاعات

كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن نسب إنجازات المرحلة الأولى في عدد من المحافظات، في المشروعات والخدمات المقدمة لأهالي القرى المستفيدة من تلك المرحلة، وفقا لآخر إحصاءاتها.

مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

أوضحت حياة كريمة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، نسب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى في محافظة دمياط، مشيرة إلى أن أعلى نسب تنفيذ كانت في قطاعات نقاط الشرطة، وكباري الري، التي جرى الانتهاء منها بنسبة 100%، فيما جاءت محطات المعالجة كأقل قطاع في نسب التنفيذ بواقع 25.48%، مشيرة إلى أن مركز كفر سعد، جاء كأعلى مركز في نسب التنفيذ بواقع 81.2%.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في دمياط

أشارت المبادرة إلى أن نسب التنفيذ في مشروعات كباري الري عدد كبير وصلت 100%، فيما وصلت نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 82%، العمارات السكنية 94%، المجمعات الحكومية 97%، والكهرباء 96%، تبطين الترع 64%، الطرق الداخلية 99%، الغاز الطبيعي 78%، محطات الكهرباء 89%، المدارس 99%.

وأضافت «حياة كريمة» أن نسب تنفيذ مشروعات الطرق الخارجية الرئيسية 47%، مراكز الشباب والرياضة 98%، شبكة الألياف الضوئية 74%، منشأت الصحية 99%، المجمعات الزراعية 96%.