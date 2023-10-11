وكيل «رياضة القليوبية»: مشروعات كبرى للتوسع في الملاعب الخماسية وتطوير مراكز الشباب وننفذ استراتيجية لاكتشاف المواهب وتأهيلها للوصول إلى منصات التتويج العالمية (حوار)

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إنجازات الدولة ومشروعاتها بالمحافظة، خصوصاً فى قطاع الرياضة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، غير مسبوقة، وأسهمت فى استعادة الشباب مرة أخرى للتردد على المنشآت الرياضية وبنائهم تثقيفياً ورياضياً، بما يتوفر فى تلك المنشآت والملاعب من خدمات وأنشطة رياضية وثقافية. .. وإلى نص الحوار:

كيف طالت يد التطوير قطاع الشباب والرياضة فى القليوبية على مدار 10 سنوات؟

- نجحت الدولة فى تنفيذ مشروعات كبرى ضمن الإنجازات المحققة فى قطاع الشباب والرياضة بالقليوبية منذ 2013 حتى الآن، وشهدت إدارة بنها للشباب والرياضة حتى الآن إنشاء 6 مقرات إدارية، وتطوير 8 مراكز شباب وإنشاء 45 ملعباً خماسياً وقانونياً، وفى إدارة شباب طوخ تم إنشاء 4 مقرات وتطوير 12 مركز شباب وإنشاء 32 ملعباً خماسياً وقانونياً، وفى إدارة شباب كفر شكر جرى إنشاء 2 مبنى إدارياً وتطوير 8 مركز شباب وإنشاء 17 ملعباً.

ما خطة المديرية للتوسع فى الملاعب الخماسية؟

- توسعت مديرية الشباب والرياضة فى إنشاء الملاعب الخماسية، فى إطار تحسين الخدمات والبنية التحتية، ففى إدارة شباب قليوب جرى تطوير 3 مراكز شباب وتم إنشاء 20 ملعباً خماسياً وقانونياً، وفى إدارة شباب شبرا الخيمة جرى إنشاء مبنى إدارى واحد وتطوير 5 مراكز شباب وإنشاء 20 ملعباً خماسياً وقانونياً، وفى إدارة شباب شبين القناطر جرى إنشاء مبنى إدارى واحد وتطوير 3 مراكز شباب وإنشاء 20 ملعباً خماسياً وقانونياً، فيما شهدت إدارة شباب القناطر الخيرية إنشاء 3 مقرات إدارية وتم تطوير 4 مراكز شباب وتم إنشاء 15 ملعباً خماسياً وقانونياً، وفى إدارة شباب الخانكة جرى إنشاء مبنى إدارى واحد وتطوير 5 مراكز شباب وإنشاء 20 ملعباً خماسياً وقانونياً.

د. محمود الصبروط: تطوير مراكز الشباب يسهم فى احتضان الأجيال الجديدة وبناء وعيها وتحصينها ضد التطرف

كيف عملت المديرية على رفع الوعى ودعم المبادرات الشبابية لخدمة المجتمع؟

- نسعى لرفع الوعى بالمشاركة السياسية ودعم المبادرات الشبابية لخدمة المجتمع والتوعية بالمشروعات التى قدمتها الدولة بغرض إشاعة الرضا بين المواطنين، ويتم رفع كفاءة مشرفى الشُّعب البرلمانية بإدارة البرلمان والتعليم المدنى وزيادة مهاراتهم للعمل مع الشباب والطلائع بكفاءة وفاعلية، ومعرفة السلبيات والإيجابيات الخاصة بالشُّعب البرلمانية وكيفية التعامل معها، وذلك للارتقاء بالأداء البرلمانى للشعب البرلمانية وفتح مجالات أوسع لأنشطة التثقيف السياسى، وخلق جيل جديد من الشباب المؤثر فى المجتمع والقادر على القيادة

ما أهم المشروعات الرياضية لرعاية الموهوبين؟

- وزارة الشباب والرياضة تنفذ على أرض القليوبية المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى على مستوى محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى ألعاب الملاكمة، والمصارعة، والجودو، والتايكوندو، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، وكرة السلة، وكرة اليد ورفع الأثقال، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الأسكواش الذى يعد نواة للمنتخبات وينال المشروع اهتماماً كبيراً لخدمة الوطن.

نشجع المرأة على المشاركة فى أنشطة المراكز الرياضية على يد مدربات متخصصات

وماذا عن مشروعات الدولة لدعم الرياضة للفتاة والمرأة؟

- المديرية تولى اهتماماً خاصاً بأعضاء المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة بمراكز الشباب والأندية، حيث تشجع المديرية المرأة والفتاة على الإقبال للمشاركة فى المشروع، لما يقدمه من تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة، من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية بمشاركة مدربات متخصصات فى إطار سياسة الوزارة التى تستهدف أن تصبح الرياضة أسلوب حياة داخل المجتمع المصرى، ووسط إقبال العديد من الفتيات على الاشتراك بالمشروع، وتغيير مفهوم وثقافة الرياضة لدى الفتيات والسيدات.

خطة رعاية الموهوبين

المديرية تسعى إلى تقديم خدمات أفضل فى كافة المجالات، ومنها اكتشاف الموهوبين وفقاً لسياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تحت شعار «خدمة مجتمعية لجميع الفئات والأعمار» بمراكز الشباب، ونجحت استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى اكتشاف المواهب فى كافة المجالات الرياضية وغيرها والعمل على تنميتها وإعدادها للوصول لمنصات التتويج العالمية.