فريدة الشوباشي عن دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: غير مقبولة

وصفت فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، الدعوات الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء لحل القضية الفلسطينية بـ«الخبيثة والوضيعة»، مؤكدة أن هذه الدعوات بمثابة اعتداء على مصر وهو أمر غير مقبول تماماً.

أضافت النائبة فريدة الشوباشي، لـ«الوطن»، أن الحل هو تحرير الفلسطينيين وليس تهجيرهم، مؤكدة أن مصر تعمل على مساندة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل الدولتين: «إحنا نساعدهم على حل الأزمة».

أكدت عضو مجلس النواب: «إسرائيل لو خايفة على الفلسطينيين وعايزة تهجرهم طيب الأولى تبطل ضرب فيهم»، لافتة إلى أن مصر تعمل على كل المستويات منعاً لتدهور الوضع، موضحة أن ذلك يؤثر على المنطقة بالكامل بل العالم أجمع.

أشادت النائبة فريدة الشوباشي، بكل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في التواصل مع المجتمع الدولي لحل الأزمة أو تقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

وقالت إن الموقف الأمريكي تجاه الأزمة بعيد تماماً عن الإنسانية، رغم أن القوانين الدولية أكدت على قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، إلا أن إسرائيل تضرب بذلك عرض الحائط وتقيم مستوطنات لها وأمريكا تشجع على ذلك.