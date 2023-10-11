المنيا.. مشروعات بالمدن و23 مليار جنيه للريف و2.9 مليون مستفيد من «حياة كريمة»

10 سنوات من العمل الجاد لتحقيق إنجازات ضخمة فى جميع القطاعات بمحافظة المنيا، المعروفة بعروس الصعيد، إذ جرى تخصيص 23 مليار جنيه لتطوير الريف ضمن مبادرة «حياة كريمة»؛ محور سمالوط الحر، وتنفيذ 42 مشروع محطات صرف صحى، وإنشاء 380 مدرسة، وإحلال وتجديد وتطوير 5 مستشفيات مركزية، ومشروعات زراعية كبرى.

ودخلت المنيا، التى يتجاوز تعداد سكانها 6 ملايين نسمة، فى 9 مراكز إدارية، مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من 2014، وتحديداً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث تشهد المحافظة إنجازاً لم تحققه منذ عقود، على مستوى جميع القطاعات، ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بمراكز المحافظة، منها ما جرى الانتهاء منه، وما زال العمل يجرى بمشروعات أخرى.

فى يناير 2019، جرى إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، وبدأت تؤتى ثمارها فى أشهر قليلة بقرى الشيخ مسعود، كفر المغربى بالعدوة، أولاد الشيخ بمغاغة، جزيرة شيبة بأبوقرقاص، الشيخ عبادة بملوى، زعبرة بديرمواس، وتم تنفيذ مشروعات خدمية بتلك القرى بتكلفة 124.4 مليون جنيه، ثم تم إدراج قرى جديدة بتكلفة 466 مليون جنيه، ثم 192 قرية و757 عزبة داخل 5 مراكز هى: أبوقرقاص، ملوى، العدوة، مغاغة، وديرمواس، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها إلى نحو 2.970 مليون مستفيد، لتحقيق جميع جوانب التنمية المستدامة وتوصيل الخدمات والمرافق لقرى الريف المصرى، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأشاد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، فى تصريحات لـ«الوطن»، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى المحافظة وما شهدته من تطوير لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت القيادة السياسية أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها دولياً، وتُطلق نهضة تنموية كبرى فى مصر، وفى المنيا خاصة، حيث تم إنجاز مشروعات تنموية فى جميع القطاعات من صناعة وزراعة وكهرباء وبنية تحتية وغيرها.

وفى قطاع الصناعة والاستثمار، تم إنشاء مركز خدمة المستثمرين بالمنيا لتيسير وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يحسّن مناخ الاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل بإجمالى تكلفة 104 ملايين جنيه، وإنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 272 مليون جنيه.

وجرى إنشاء المجزر الآلى وعنابر التربية على مساحة 16 فداناً بالمنيا الجديدة، وتطوير وإعادة تشغيل مصنع العسل الأسود بمركز ملوى، وتوفير 19755 مشروعاً بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك» بالتنسيق مع البنوك، وتوفير 2429 فرصة عمل من خلال صندوق التنمية المحلية «جهاز بناء وتنمية القرية»، وتوفير 11300 فرصة عمل من خلال جهاز تشغيل شباب الخريجين، التابع لديوان عام محافظة المنيا، وتوفير 183262 فرصة عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفى قطاع الزراعة، تم إنشاء المزرعة النموذجية بغرب غرب المنيا وهو مشروع بحثى إرشادى إنتاجى بتكلفة 37 مليون جنيه وهى مزرعة نباتية نموذجية مساحتها 20 ألف فدان تحتوى على مزرعة للإنتاج الحيوانى وعلى مناطق زراعية وحقول تجارب وزراعات تنوع بيولوجى، ومشروع استصلاح 181 ألف فدان لشركة القناة لإنتاج السكر، ومشروع تبطين الترع بأطوال 392كم.

وفى قطاع السياحة والآثار، تم إحلال وتجديد متحف ملوى، وتطوير 4 مناطق سياحية هى: تل العمارنة، الأشمونين، تونا الجبل، دير السيدة العذراء بجبل الطير، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية بمركز بنى مزار.

وفى قطاع الكهرباء، تم إنشاء مركز التحكم الإقليمى ليخدم 5 محافظات هى: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، وتوسعة محطة محولات سمالوط وغرب بخلية وغرب مغاغة، وإنشاء محطة محولات بنى مزار شرق، ومحطة محولات شركة القناة للسكر، وتوسعة محطة محولات غرب ملوى وتطوير 12 مركز خدمة عملاء.

وفى قطاع الشباب والرياضة، تم تنفيذ 203 مشروعات بتكلفة 141.1 مليون جنيه، منها: إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ناصر، إنشاء وتطوير ملاعب ومبانٍ إدارية ومراكز شباب بـ199 مشروعاً، إنشاء مركز شباب بقرية كفر المغربى، إنشاء صالة أنشطة رياضية بقرية الشيخ عبادة، وجارٍ إنشاء نادى متحدى الإعاقة بالمنيا الجديدة.

وفى قطاع الطرق والنقل، تم توسعة وتطوير 4 طرق رئيسية بأطوال 77 كم، وإنشاء كوبرى بنى مزار على النيل، كوبرى الأخصاص أعلى الإبراهيمية بمدينة المنيا، كوبرى إطسا على الطريق الزراعى بطول 800م، وصلة ملوى المؤدية إلى الصحراوى الغربى بطول 29كم، طريق المنيا - رأس غارب بطول 55كم، طريق الشيخ فضل - رأس غارب بطول 90كم، طريق بنى مزار البويطى - الواحات بطول 196كم، ورفع كفاءة وإعادة رصف الطريق الصحراوى الشرقى جنوب كمين الشيخ فضل حتى كمين الجدامى، وتنفيذ محور سمالوط على نهر النيل بطول 24كم، وتطوير الطريق الصحراوى الغربى، ورصف 18 طريقاً لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة، وتطوير 19 محطة سكة حديد ومزلقانات وكهربة إشارات السكك الحديدية.