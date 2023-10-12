درجات الحرارة في المحافظات اليوم الخميس.. العظمى تصل لـ36 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في المحافظات، إذ من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ويسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 30 - 22

العاصمة الإدارية 30 - 21

أكتوبر 31 - 21

بنها 30 - 22

دمنهور 29 - 21

وادي النطرون 31 - 22

كفر الشيخ 29 - 21

المنصورة 29 - 22

الزقازيق 30 - 22

شبين الكوم 30 - 21

طنطا 29 - 21

دمياط 28 - 22

بورسعيد 27 - 22

الإسماعيلية 30 - 20

السويس 30 - 21

العريش 29 - 20

رفح 28 - 21

رأس سدر 33 - 23

نخل 30 - 16

كاترين 25 - 16

الطور 28 - 22

طابا 31 - 24

شرم الشيخ 34 - 26

الإسكندرية 27 - 21

العلمين 26 - 21

مطروح 27 - 20

السلوم 26 - 18

سيوة 30 - 17

رأس غارب 32 - 25

الغردقة 33 - 25

سفاجا 32 - 25

مرسى علم 33 - 26

شلاتين 34 - 25

حلايب 32 - 26

أبو رماد 33 - 25

رأس حدربة 31 - 26

الفيوم 30 - 20

بني سويف 31 - 20

المنيا 32 18

أسيوط 31 - 19

سوهاج 34 - 21

قنا 36 - 22

الأقصر 35 - 23

أسوان 35 - 24

الوادي الجديد 33 - 20

أبو سمبل 35 - 25

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع وفقًا لهيئة الأرصاد، أن تتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.