درجات الحرارة اليوم الأربعاء في المحافظات.. العظمى بالقاهرة 30 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 30 - 21

العاصمة الإدارية 30 - 21

أكتوبر 31 - 20

بنها 30 - 22

دمنهور 29 - 21

وادي النطرون 31 - 22

كفر الشيخ 28 - 22

المنصورة 30 - 22

الزقازيق 30 - 22

شبين الكوم 30 - 21

طنطا 29 - 21

دمياط 28 - 22

بورسعيد 28 - 23

الإسماعيلية 31 - 20

السويس 32 - 21

العريش 28 - 22

رفح 27 - 21

رأس سدر 33 - 22

نخل 30 - 17

كاترين 26 - 16

الطور 29 - 21

طابا 31 - 24

شرم الشيخ 33 - 26

الإسكندرية 27 - 21

العلمين 26 - 21

مطروح 26 - 20

السلوم 25 - 18

سيوة 29 - 19

رأس غارب 34 - 25

الغردقة 33 - 25

سفاجا 33 - 25

مرسى علم 35 - 26

شلاتين 34 - 25

حلايب 32 - 26

أبو رماد 33 - 25

رأس حدربة 31 - 26

الفيوم 30 - 20

بني سويف 31 - 20

المنيا 35 22

أسيوط 31 - 20

سوهاج 34 - 21

قنا 35 - 24

الأقصر 36 - 24

أسوان 36 - 25

الوادي الجديد 37 - 22

أبو سمبل 37 - 25

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون لطيفا أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى وجود توقعات بتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.