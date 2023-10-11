4 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. هل تصل الأمطار للقاهرة الكبرى؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من 4 ظواهر جوية تؤثر على البلاد غدا الخميس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

أوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

شبورة ورياح على مناطق متفرقة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتظهر الشبورة المائية في تمام الساعة 4 وحتى 7 صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.