درجات الحرارة اليوم الاثنين.. طقس معتدل وفرص لسقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الاثنين، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين

ومن المتوقع وفقًا لـ«الأرصاد» أن نشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من شمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين كالتالي:

القاهرة 30 22

الإسكندرية 27 22

العاصمة الإدارية 30 22

العلمين 27 22

6 أكتوبر 31 21

مطروح 26 20

بنها 30 22

السلوم 25 18

دمنهور 29 21

سيوة 28 20

وادي النطرون 30 22

رأس غارب 34 24

كفر الشيخ 29 21

الغردقة 35 25

المنصورة 30 22

سفاجا 34 25

الزقازيق 30 22

مرسى علم 35 26

شبين الكوم 30 22

شلاتين 35 25

طنطا 29 21

دمياط 28 22

حلايب 34 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 34 25

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 20

الفيوم 31 21

السويس 30 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

العريش 28 22

سوهاج 34 21

نخل 29 18

قنا 38 23

كاترين 26 16

الأقصر 39 24

طور سيناء 30 21

أسوان 41 25

طابا 31 24

شرم الشيخ 36 26

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 40 25