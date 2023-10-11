برلماني: الرئيس السيسي رفض تصفية القضية الفلسطينية.. وسيادة مصر خط أحمر

أدان النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، قائلا، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدد بانفجار المنطقة كلها جراء تصرفاته وعدوانه.

عدوان إسرائيل على غزة

وقال «شكري»، في بيان له اليوم، إن عدوان إسرائيل على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية.

وأشار إلى الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس السيسي بعد العدوان على غزة، بالتأكيد على أن لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.

وقال، إن هذه التصريحات أرضت الشارع المصري تماما، وبعثت لإسرائيل رسالة مفادها أن أراضي مصر وسيادتها خط أحمر.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وشدد «شكري»، على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وتنفيذ كل القرارات الدولية. مضيفا: ممارسات إسرائيل، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية في قطاع غزة.

حقوق الشعب الفلسطيني

واختتم «شكري» بالإعلان عن رفضه التام، للصمت المخجل للعالم والمجتمع الدولي والذي يرى العدوان الإسرائيلي السافر ولا ينطق بكلمة. قائلا: ان حقوق العب الفلسطيني في أرضه ومقاومته للاحتلال، ستظل مشروعة بكافة المواثيق والأعراف الدولية ولا يمكن التخلي عن الأرض والقبول بوجهة النظر الأحادية الإسرائيلية.