أميرة العادلي تستنكر المخططات المشبوهة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة

نددت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمخططات المشبوهة التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير سكان غزة إلى سيناء، من أجل منع تحقيق المطلب المشروع للفلسطينيين، وهو إقامة دولتهم المستقلة على كل الأراضي التي جرى احتلالها عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية قضية العرب جميعا، وأن مصر لم ولن تتوان لحظة في الدفاع عنها.

محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني

قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريح لـ«الوطن»، إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني، وطرده من أرضه فاشلة و مرفوضة، مؤكدة أنه لأتهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرة إلى أن مصر تؤكد دائما دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره واسترجاع دولته المستقلة.

وأدانت «العادلي» الانتهاكات التي يقوم به الجيش الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة، وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أنه يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني، مستنكرة موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة متجاهلا حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

وأشادت عضو التنسيقية بصمود وصلابة الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الغاشم، التي تستخدم فيه إسرائيل أسلحة محرمة دوليا، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة العمل على إيقاف الجرائم اللا إنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المواطنين العزل في قطاع غزة.