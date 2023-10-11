عضو بـ«الشيوخ»: نثق في قرارات القيادة السياسية.. والوطن البديل للفلسطينيين مرفوض

أكد عضو مجلس الشيوخ عبده أبوعايشة، رفضه التام للعدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إن الحكومة الإسرائيلية تمارس إرهابا حقيقيا بحق 2 مليون فلسطيني في غزة.

محاولات سلطات الاحتلال تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مرفوضة

وحذر «أبوعايشة» في بيان، من محاولات سلطات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم التي هي حق أصيل وتاريخي بالنسبة لهم، والضغط عليهم بالقصف والضرب، مشيرا إلى رفضه التام مثل هذه المحاولات المشبوهة.

حذر عضو الشيوخ، من تخيير أصحاب الأرض بين الموت تحت القصف والأنقاض، أو النزوح خارج أراضيهم، مشددا على أنها محاولة فاشلة كررتها سلطات الاحتلال من قبل وتصدت لها مصر وفلسطين على حد سواء.

وشدد «أبوعايشة»، على ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم الأشقاء والخروج من محنتهم، مشيدا بالرفض العربي الواسع للعدوان.

رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة أطراف أخرى

وثمن كلمة الرئيس السيسي، وتأكيده رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة أطراف أخرى، قائلا إنها تصريحات قوية تحسب للقيادة المصرية، مشددا: «نقف بأرواحنا وما نملك خلف القيادة السياسية ونثق في قراراتها».