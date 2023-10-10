برلمانية: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.. وحصار غزة يُصعد الأزمة

أدانت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بشدة، الاعتداءات الإجرامية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرة فرض حصار شامل على قطاع غزة، يتضمن إغلاق المعابر وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة.

حصار شامل على غزة

واستنكرت النائبة البرلمانية، في بيان صحفي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتينياهو، بشأن مغادرة الفلسطينيين لغزة، قائلة إنّها غير مسؤولة وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.

وأوضحت ميرال، دعمها للموقف المصري بالرفض القاطع لنزوح أهالي القطاع إلى سيناء أو أي دول مجاورة، مؤكدة أنّ سلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنّ التصعيد سيؤدي إلى مزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة، التي تأن من الصراعات وتعج بالكثير من الأزمات، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي مسؤوليته الإنسانية تجاه ما يحدث من انتهاكات إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بضبط النفس والتحرك الدولي السريع، داعية منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الفاعلة إلى التدخل الفوري، من خلال انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن، واتخاذ قرارات عاجلة لتهدئة الصراع، فضلا عن تفعيل دور المؤسسات الدولية الفاعلة لتفادي مزيد من التصاعد.

وأشادت الهريدي، بالتحركات الدبلوماسية المتواصلة، التي تجريها القيادات المصرية، بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، للحث على ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس، وقبول التهدئة، ومراعاة الأوضاع الإنسانية لتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر.