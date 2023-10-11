ارتفاع عدد شهداء فلسطين جراء عدوان قوات الاحتلال إلى 1128.. و5489 جريحا

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عاجل منذ قليل، عن آخر إحصائيات الشهداء الفلسطينين جراء القصف المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، ليصل عدد الشهداء إلى 1128 شخصا، بينما وصل عدد المصابين لنحو 5489 جريحا.

وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء الأكبر كان في قطاع غزة بسبب القصف المستمر منذ يوم الأحد الماضي، ليصل عدد الشهداء المسجلين حتى الساعة 8:30 مساء اليوم الأربعاء، لنحو 1100 شهيد، بينما وصل عدد الجرحي إلى 5339 مصابل.

وفي الضفة الغربية، وصل عدد الشهداء إلى 28 شهيدا، والمصابين نحو 150 جريحًا.