أصالة تقترب من 6 ملايين مشاهدة بـ«لحقت نفسي» على يوتيوب

اقتربت الفنانة أصالة من تحقيق 6 ملايين مشاهدة بميدلي «لحقت نفسي»، والذي طرحتة منذ أسبوعين، وحقق نجاحا كبيرا وتصدر التريند في أولى ساعات طرحه.

تريند في 4 دول عربية

واحتفلت الفنانة أصالة منذ أيام بتصدر ميدلي «لحقت نفسي» التريند في 4 دول عربية، وهي مصر والأردن والكويت والسعودية، والذي روجت له عبر «إنستجرام»، قائلة «تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي، ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».

أصالة تروج لـ«لحقت نفسي»

وروجت أصالة، لميدلي «لحقت نفسي»، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «الفنً عالم رحب، وطن حبيب، أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي.. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».