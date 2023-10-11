نشوب حريق بمصنع فايبر في منشأة القناطر.. دون إصابات

اندلع حريق في مصنع فايبر بمنشأة القناطر، دون إصابات، وجرى إخماد الحريق بإشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى النقيب يوسف عبد العاطي من قوة شرطة الحماية المدنية بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مصنع فايبر بطريق المناشي، بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب الحريق بالمصنع واحتراقه بالكامل دون إصابات.

ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة، وبسؤال مالك المصنع لم يتهم أحدا.