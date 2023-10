تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتون بلندن بسبب حريق هائل (فيديو)

تسبب حريق نشب في موقف السيارات بمطار لوتون بلندن في وقت مبكر من يوم الأربعاء، في انهيار جزئي وجرى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

وجرى تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتون حتى الظهر بسبب الحريق، حسبما نشر المطار على منصة التواصل الاجتماعي «X» والمعروف سابقًا باسم «تويتر».

Efforts are still ongoing to extinguish a serious fire at Luton Airport. We are continuing to protect surrounding airport infrastructure, vehicles and the Luton DART. For anyone whose travel plans may be affected, please refer to the advice being provided by London Luton Airport. pic.twitter.com/tNFo4hvRdX