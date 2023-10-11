تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتون بلندن بسبب حريق هائل (فيديو)

تسبب حريق نشب في موقف السيارات بمطار لوتون بلندن في وقت مبكر من يوم الأربعاء، في انهيار جزئي وجرى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

وجرى تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتون حتى الظهر بسبب الحريق، حسبما نشر المطار على منصة التواصل الاجتماعي «X» والمعروف سابقًا باسم «تويتر».

Efforts are still ongoing to extinguish a serious fire at Luton Airport. We are continuing to protect surrounding airport infrastructure, vehicles and the Luton DART. For anyone whose travel plans may be affected, please refer to the advice being provided by London Luton Airport. pic.twitter.com/tNFo4hvRdX — Beds Fire and Rescue (@BedsFire) October 11, 2023

ونقل خمسة أشخاص ورجال إطفاء ومسؤول في شركة طيران إلى المستشفيات لاستنشاق الدخان، وتم علاج شخص سادس في مكان الحادث، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقع إخبارية بريطانية، أن سيارات الشرطة وإدارة الإطفاء تجمعت خارج مبنى متعدد الطوابق لوقوف السيارات حيث اجتاح المستوى الأعلى ألسنة اللهب البرتقالية.

انهيار هيكل وقوف السيارات

وانهار هيكل وقوف السيارات المبني حديثًا في المبنى رقم 2 جزئيًا بعد اندلاع الحريق حوالي الساعة 9 مساءً، اليوم الثلاثاء، وطلب المطار من الركاب المحتملين الابتعاد لأن الوصول إلى المنطقة مقيد.

وأعلن المطار على موقعه الإلكتروني: «لقد قررنا تعليق جميع الرحلات الجوية حتى الأربعاء 11 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت البريطاني»، ويُنصح الركاب بعدم القدوم إلى المطار، وبدلاً من ذلك، يتم تشجيعهم على الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات بشأن رحلاتهم.