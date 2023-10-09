السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في المنصورة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، دون أي إصابات أو خسائر في الارواح، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب نشوب الحريق، تسريب غاز من إسطوانة البوتاجاز.

بلاغ بحريق في شقة بالمنصورة

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة سكنية في أحد الأبراج السكنية بشارع جيهان بمدينة المنصورة، وجري السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو أي خسائر روحية.

السيطرة على الحريق

وانتقل رجال المباحث من قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق بشارع جيهان في المنصورة، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، واتضح أنه نشب في شقة سكنية بالطابق 11 من برج ملك المواطن «و. ال.».

ونجحت رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى الشقق السكنية المجاورة، واتضح من المعاينة الاولية أنه الحريق وقع نتيجة تسرب غاز من البوتاجاز، واحتراق محتويات المطبخ بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة.