إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالشيخ زايد

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي، على الفور أمر اللواء هاني شعراوي، المقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل يقودها سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 15 شخصا مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، انفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها وإصابة مستقليها، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.