مصرع شخصين في حادث تصادم بشارع البحر الأعظم بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم.

وتبين أنه أثناء عبور شخصين نهر الطريق بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، اصطدمت بهما سيارة ملاكي يقودها طالب، 24 عامًا؛ ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.