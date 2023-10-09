إصابة سائق في حادث تصادم بالجيزة

أصيب سائق ببتر في قدمه اليسرى، بعد تعرضه لحادث تصادم بشارع المجزر الآلي بدائرة القسم، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة سائق في حادث تصادم

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم وإصابة شخص بشارع المجزر الآلي بدائرة القسم، وعلى الفور، أمر المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال، تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص 30 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى اصطدامه بسائق في أثناء وقوفه بجانب الطريق، نتج عن ذلك، بتر في قدمه اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،.

نقل المصاب إلى المستشفى

جرى نقل السائق إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.