مصرع مسن في حادث تصادم بالهرم

لقي مسن على المعاش مصرعه، أثناء عبوره نهر الطريق في حادث تصادم بطريق الفيوم دائرة قسم الهرم، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الفيوم بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة لهـ بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أنّه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق، 40 عاما، اصطدم بمسن على المعاش، 70 عاما، أثناء عبوره نهر الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة الميكروباص وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.