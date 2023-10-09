مصرع طالب في حادث تصادم على طريق الواحات

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم أمام محطة المياه على طريق الواحات دائرة قسم أكتوبر ثالث، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق الواحات بدائرة القسم.

وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها شخص 60 سنة اصطدم بطالب 23 سنة أثناء عبوره نهر الطريق؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.