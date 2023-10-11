وزيرة الخارجية الكندية تدعو إلى إنشاء ممر إنساني لإغاثة سكان غزة

أعربت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، يوم الأربعاء، عن قلق بلادها بشأن ما يحدث في قطاع غزة، ودعت إلى إنشاء ممر إنساني لإغاثة سكان القطاع الفلسطيني، الذي يخضع لحصار إسرائيلي كامل.

قلق غربي من أحداث غزة

تأتي تعليقات وزيرة خارجية كندا ضمن موجة انتقادات متزايدة في الغرب للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على غزة اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، حيث أبدت عدة دول غربية قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد سكان قطاع غزة.

وقالت «جولي»، في تصريحات للصحفيين، إن ثلاثة كنديين لقوا مصرعهم في عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم السبت الماضي، وأشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن ثلاثة كنديين آخرين في عداد المفقودين.

وزيرة خارجية كندا: «قلبي ينفطر على الوفيات»

وأوضحت الوزيرة الكندية أن بلادها أدانت هجوم حماس يوم السبت والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص. وقصفت إسرائيل منذ ذلك الحين قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن مقتل 1055 شخصا وإصابة 5184 آخرين.

وقالت «جولي» للصحفيين إن «الوضع الإنساني في غزة كان سيئاً قبل نهاية هذا الأسبوع، وهذا لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع أكثر، وسيزداد سوءاً قبل أن يتحسن»، وتابعت: «قلبي ينفطر على الوفيات التي شهدناها، وأشارك القلق بشأن ما سيحدث بعد ذلك»، داعيةً إلى إنشاء ممر إنساني إلى القطاع، الذي أغلقته إسرائيل.

ضرورة احترام القانوني الإنساني

وقالت إن كندا تحث جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي، ومنح حق الوصول، وستواصل دعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وأضافت: «هذا هو موقف كندا طويل الأمد، عندما يتعلق الأمر بأي شكل من أشكال الصراع، لذلك نحن نواصل الالتزام بهذا النهج».