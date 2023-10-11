المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان محمود ياسين.. الأحد المقبل

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، يوم الأحد المُقبل، بالمسرح القومي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

وقال المركز في بيان: «يتضمن برنامج الحفل، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين، عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين».

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية «موتسارت وبيتهوفن» يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.