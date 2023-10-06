شهيرة في ذكرى نصر أكتوبر: محمود ياسين جندي السينما بـ8 أعمال وطنية

حرصت الفنانة شهيرة على تذكر زوجها الفنان الراحل محمود ياسين في ذكرى نصر أكتوبر الـ 50 لاعتباره واحدا من أكثر الفنانين الذين قدموا أعمالا وطنية عن حرب أكتوبر.

شهيرة تتذكر الفنان محمود ياسين في ذكرى أكتوبر

شاركت الفنانة شهيرة جمهورها بعدد من الصور الخاصة من الأعمال الوطنية التي قدمها الفنان محمود ياسين عبر موقع «فيسبوك»: «جندي السينما المصرية كما أطلق عليه الفنان الكبير محمود ياسين هو الفنان الوحيد الذي جسد 8 أعمال وطنية على مدي تاريخه الفني».

وتابعت الفنانة شهيرة حديثها مهنئه الشعب المصري بمرور خمسون عام على النصر قائلة: «كل سنة واحنا دايما منصورين رافعين الرأس وتعيشي يا مصر ».

أعمال وطنية لمحمود ياسين

يذكر أن الفنان محمود ياسين قدم عددا كبيرا من الأعمال الوطنية عن حرب أكتوبر منها الرصاصة لا تزال في جيبي وحائط البطولات وأغنية على الممر والوفاء العظيم والظلال في الجانب الأخر وبدور وغيرها.