مصرع عاملين وإصابة آخر في انفجار أسطوانة حديدية داخل مخزن بمدينة أكتوبر

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب آخر، في انفجار أسطوانة حديدية داخل مخزن خردة في قسم أكتوبر ثان، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل مخزن خردة، ووفاة عاملين وإصابة آخر.

مصرع عاملين

وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين مصرع عاملين وإصابة آخر بإصابات خطرة.

وبمناقشة المصاب، أفاد أنه حال تواجده في المخزن مع المتوفين قاموا بالطرق على أسطوانه حديدية نتج عنها انفجارها ووفاتهما.

وبمعاينة المخزن وجد آثار لمادة تشبه البارود على الحائط، ويرجح أنها ناتج من مخلفات حرب، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.