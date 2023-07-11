إصابة سيدة بحروق خطيرة جراء انفجار أسطوانة غاز في منزلها بالفيوم

أصيبت سيدة بحروق خطيرة في مختلف أنحاء الجسم، إثر انفجار أسطوانة غاز «بوتاجاز»، داخل منزلها، اليوم الثلاثاء، في قرية دمشقين بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب تسريب غاز في الأسطوانة أدى لانفجارها، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وتجمهر عشرات الأهالي محاولين إخماد الحريق الذي اندلع في المنزل جراء انفجار أسطوانة الغاز لحين وصول قوات الحماية المدنية.

بلاغ باندلاع حريق بمنزل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغًا لشرطة النجدة بالمركز، باندلاع حريق هائل جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل سيدة بقرية دمشقين بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة ربة منزل بحروق خطيرة بالجسد بنسبة 95% جراء اندلاع حريق هائل في منزلها إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء تواجدها داخل المنزل.

وتمكن رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة، بينما التهمت النيران محتويات المنزل بالكامل، كما جرى تبريد مكان الحريق منعًا لاشتعالها مجددًا.

نقل السيدة للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحريق على الفور، حيث جرى نقل السيدة المصابة إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.