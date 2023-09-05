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نجاة الفنان أيمن زيدان من انفجار أسطوانة غاز في مطعم بجوار منزله

كتب:

بسمة شطا
05:30 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
أيمن زيدان

أيمن زيدان

أعلن الفنان السوري أيمن زيدان انفجار أسطوانات غاز في مطعم صغير بجوار منزله، مشيرا إلى أنه بخير لكن الانفجار خلف أضرارا مادية.

نجاة أيمن زيدان من إنفجار عبوة ناسفة

وشارك الفنان أيمن زيدان جمهوره صورة من الحادث، عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، يظهر فيها آثار الانفجار، وعلق عليها قائلا: «أصدقائي انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه…أنا بخير وأضراري مادي.. الحمد لله دائماً، وحمى الله كل الناس».

 

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