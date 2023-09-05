نجاة الفنان أيمن زيدان من انفجار أسطوانة غاز في مطعم بجوار منزله

أعلن الفنان السوري أيمن زيدان انفجار أسطوانات غاز في مطعم صغير بجوار منزله، مشيرا إلى أنه بخير لكن الانفجار خلف أضرارا مادية.

نجاة أيمن زيدان من إنفجار عبوة ناسفة

وشارك الفنان أيمن زيدان جمهوره صورة من الحادث، عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، يظهر فيها آثار الانفجار، وعلق عليها قائلا: «أصدقائي انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه…أنا بخير وأضراري مادي.. الحمد لله دائماً، وحمى الله كل الناس».