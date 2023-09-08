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«الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار أسطوانة غاز خلف فندق بالجيزة

كتب:

محمد بركات
03:32 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن انفجار إسطوانة غاز خلف أحد الفنادق بالجيزة.

وذكرت التحريات أنه تم تداول الخبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن تنفجار إسطوانة غاز خلف أحد الفنادق بالجيزة، وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب حريق بمطبخ إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم نتيجة حدوث تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز دون انفجارها، وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة الأهالي دون حدوث ثمة إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات