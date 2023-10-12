انتهاء تصوير فيلم «أنا وابن خالتي» لـ بيومي فؤاد وسيد رجب

بعد أسابيع طويلة من التحضير والتصوير، انتهى الثنائي سيد رجب وبيومي فؤاد، من تصوير فيلمهما الجديد «أنا وابن خالتي»، قبل ساعات، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، حيث احتفلا بـ«الفركش» وسط صُنّاع العمل.

ومن المُقرر دخول فيلم «أنا وابن خالتي» مرحلة المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المُقبلة، حيث إنّ الموعد النهائي لم يُحدد حتى الآن.

فريق عمل «أنا وابن خالتي»

فيلم «أنا وابن خالتي»، يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.

«أنا وابن خالتي» هو الفيلم السينمائي الأول لورشة «مصنع الحكايات»

«أنا وابن خالتى» هو الفيلم السينمائي الأول لورشة «مصنع الحكايات» بعد تقديمها لعدد من المسلسلات مثل «عنبر6» بجزئيه، «قارئة الفنجان»، و«حكايات» بأجزائه الثلاث «جروب العيلة» و«جروب الماميز» و«جروب الدفعة»، والأخير تم عرضه على قناتي «ON E»، و«ON دراما».