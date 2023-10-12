«الأوقاف»: 530 دارسا بـ27 حلقة تحفيظ قرآن عن بُعد من خارج مصر

تواصل حلقات التحفيظ عن بُعد للراغبين في حفظ القرآن الكريم من داخل وخارج مصر توسّعها؛ إذ وصلت إلى 27 حلقة تحفيظ عن بُعد من الخارج، وذلك في إطار الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وجهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعليم قواعد النطق السليم.

530 دارسًا من مختلف دول العالم

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته على «فيس بوك»، أنّ عدد الملتحقين بحلقات تحفيظ القرآن عن بُعد وصلوا إلى 530 دارسًا من مختلف دول العالم في الشهرين الأولين لإطلاق البرنامج، فضلًا عن 66 حلقة تحفيظ عن بعد داخل مصر تضم 1648 دارسًا؛ ما يُؤكد الإقبال الكبير على هذه الحلقات، والتي نعمل على التوسع فيها، وبخاصة حلقات التحفيظ عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم.