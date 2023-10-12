وكيل زراعة كفر الشيخ: تخصيص 84 شونة ومجمعا لاستقبال محصول القطن الجديد

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أنّ شون ومجمعات مركز الرياض في كفر الشيخ، استقبلت كميات موردة من جني محصول القطن طويل التيلة وفائق الطول، وذلك عبر تسويق المزارعين لمحصول عام 2023، طبقاً لتعليمات منظومة تسويق القطن في هذا الشأن.

84 شونة ومجمعا لتسويق القطن

وأوضح «غربية» في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى تخصيص 84 شونة ومجمعا على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك لاستقبال حركة تسويق القطن من العام الجاري 2023، التي شملت تسويق القطن من الإصلاح الزراعي، والائتمان الزراعي، والمراقبة العامة للخريجين.

محصول وفير من القطن

وأشار أيضًا إلى أن محصول القطن هذا العام في محافظة كفر الشيخ، يحظى بإنتاجية كبيرة وممتازة للغاية، حيث ينتج فدان القطن في كفر الشيخ بنحو 14 قنطار قطن، سواء من القطن طويل التيلة، أو من نوع صنف جيزة 96 «إكسترا»، الذي يحظى بجودة عالية كمنتج تصديري من الدرجة الأولى لجميع دول أوروبا، كونه منتج تصدير منذ سنوات عديدة تتميز به مصر بين جميع دول العالم.