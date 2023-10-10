«الزراعة»: شراء قنطار القطن من الفلاحين بـ10 آلاف جنيه

قال الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة بدأت بزراعة مساحة إجمالية وصلت إلى 255 ألف فدان من 5 أصناف تجارية في الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف «أبو اليزيد» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «أكثر الأصناف المنزرعة في الوجه القبلي هو جيزة 95».

زراعة أصناف عالية المحصول

وتابع رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نزرع أصنافا عالية المحصول المبكرة ونزرعها 160 يومًا بدلا من 210 يوم وهو ما يوفر في المياه والمساحة المنزرعة حتى يزرع المزارع بعده محصول القمح».

منظومة لتسويق القطن

وأوضح: «في هذا العام، لدينا منظومة لتسويق القطن وربط سعره بالأسعار العالمية، ووصل سعر قنطار القطن إلى أكثر من 10 آلاف جنيه في الوجه القبلي ومن المتوقع أن يشهد زيادة عن هذا السعر في الوجه البحري، وهو ما يشجع المزارعين على زراعة القطن».