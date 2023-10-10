أعلنت لجنة اختبار القطن وتسعيره، سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 10-10-2023، في مزادات اختبار القطن وتسعيره، بنحو 10 آلاف جنيه للقطن «جيزة 95»، وبحسب خبراء الاقتصاد فإنّ أسعار قنطار القطن في صالح المزارعين، فهم من يحصلون على عائد جيد من بيع المحصول.

سعر قنطار القطن اليوم

تنشر «الوطن» سعر قنطار القطن، اليوم الثلاثاء، وفقًا للمزادات المخصصة لبيع القطن الذي تم تجميعه في الحلقات الحكومية بالمحافظات.

سجل سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في مصر، من 9 لـ10 آلاف جنيه للقنطار، حسب المنطقة.

سعر قنطار القطن اليوم يتم تحديده من قبل لجان اختبار وتسعير القطن، كما أنّ مصر تزرع أنواعا عديدة من القطن، حيث يعد القطن المصري «جيزة 95» الأكثر تداولا، وتتميز أصناف القطن المصري بأليافها الطويلة ونعومتها وجودتها العالية، ما يجعلها مناسبة ومفضلة في صناعة الملابس والنسيج.

سعر قنطار القطن

وتعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر قنطار القطن، اليوم، من خلال نظام الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين في كل محافظة على حدة.